20 июня состоится 17-я по счёту «Прямая линия с Владимиром Путиным». За 16 предыдущих выпусков президент РФ в целом ответил на 1120 адресованных ему вопросов. News.ru подготовил ретроспективу этих эфиров, проходящих вот уже на протяжении почти двух десятилетий. В 2008-2011 годах, когда главой государства был Дмитрий Медведев, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

По словам самого главы государства, прямая линия — это самый мощный социологический опрос, позволяющий рядовым людям донести свою позицию и оценку руководству страны. В ходе программы подавляющее большинство граждан (84%) звонит на прямую линию с мобильных телефонов. А в Сибирском федеральном округе популярны видеообращения через приложения «Москва – Путину». По SMS свои вопросы чаще всего отправляют жители Северо-западного федерального округа.

Впервые такой формат общения президента с общественностью был организован 24 декабря 2001 года с участием двух российских телеканалов — ОРТ и РТР. На прямой видеосвязи с Кремлём находились 10 регионов — Москва, Владивосток, Новосибирск, Мурманск, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодарский край, Екатеринбург, Калининград и Санкт-Петербург.

Газ для хуторян

Вопросов Путину тогда поступило чуть более 400 тысяч, и это число остаётся самым небольшим за всё время существования прямых линий. Чаще всего поднимались проблемы экономики и предпринимательства, бюрократии, образования, науки и культуры. Особо запомнился случай с вопросом из хутора Казачие-Малеванный в Краснодарском крае: одна из хуторянок спросила, когда же к ним наконец-то проведут магистральный газ. Через полчаса у Путина на столе оказался документ из «Газпрома» с заверением, что газ хуторяне получат уже в январе 2002 года.

kremlin.ru

В ходе прямой линии в предвыборном 2003 году самым популярным стал вопрос о возможном выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок. В 2005-м жительница Воркуты попросила президента сохранить в городе единственный бесплатный вуз — филиал Санкт-Петербургского горного института. И альма-матер продолжил работу. В 2006-м Путин процитировал обращение заключённых одной из колоний Пермского края с жалобами. Результатом стала масштабная проверка учреждений ФСИН в регионе. В 2009 году часть выступления Путина, в ту пору премьер-министра, была посвящена проблеме противодействия терроризму. За несколько дней до эфира пассажиры поезда «Невский экспресс» стали жертвами теракта, погибли 28 человек. В общих чертах обсуждался финансовый кризис и его последствия.

Переломный 2014-й

В 2011 году большинство вопросов касалось состоявшихся 4 декабря выборов в Госдуму, предстоящей президентской компании и митингов оппозиции. Кроме того, Путину пожаловались на плохую работу губернатора Приморского края. Спустя полтора месяца тот ушёл в отставку. В 2014-м передача вызвала особый интерес в связи с воссоединением Крыма с Россией. Людей интересовали темы, связанные с последствиями санкций Запада, взаимоотношениями с Украиной. Вопросы Путину через телемост с Берлином задавали иностранные эксперты — члены Валдайского клуба. К нему также обратился бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. В 2015 году пятая часть вопросов касалась геополитики и военной безопасности, чуть меньше — ситуации на Украине и социального обеспечения российских граждан. Наконец, в ходе прошлогодней прямой линии главу государства спрашивали о росте коммунальных тарифов, деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в Бога.

Уникальный шанс

Что касается нынешней прямой линии, то основными её темами могут стать нацпроекты, пенсионная реформа, охрана природы (например, масштабная вырубка деревьев в Московской области), социально-экономическая ситуация в стране в целом и международные отношения.

По словам аналитиков, многие россияне по традиции воспринимают Путина как «окно последней надежды», единственного человека в стране, способного каким-то образом облегчить им жизненную ситуацию. Соответственно, не исключены конкретные просьбы о помощи от тех, кто захочет использовать уникальный шанс обратиться напрямую к президенту. Впрочем, такое обращение должно быть актуальным, затрагивать не только частные интересы, говорит эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова. И тогда у вопроса многократно возрастают шансы попадания на прямую линию. Один из ярких примеров — межнациональный конфликт в Пензенской области.

Политологи сходятся также во мнении, что в адресованных президенту вопросах найдут отражение нашумевшее дело журналиста Ивана Голунова и дискуссия об изменении антинаркотического законодательства. Не обойдётся теледиалог и без внешнеполитических тем — Украины, встречи с президентом США Дональдом Трампом, событий на Ближнем Востоке и в Сирии, отношений Москвы и Минска.

Кстати, в 2018 году формат прямой линии немного реорганизовали: в студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было зрителей, но при этом губернаторы и министры находились на связи в формате видеоконференции. Президент обращался к ним за разъяснениями. Количество просмотров передачи при этом оказалось невысоким: согласно исследованию компании Mediascope, её аудитория составила 5,78 млн человек, тогда как в 2017-м — 6,2 млн. К слову, за несколько дней до прошлогоднего телеэфира система, принимающая звонки, а также крупнейшие телеканалы России подверглись массированному киберштурму. DDoS-атаки шли из-за рубежа, пояснил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Что же, пожелаем нашему президенту удачи перед выступлением, которое соберёт у экранов миллионы россиян, и ждём новых рекордов по продолжительности прямой линии и количеству вопросов, заданных Владимиру Путину.