https://static.news.ru/photo/25a941e4-91c5-11e9-b6bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ЗАО "Тролза"/vk.com

Режим простоя на некогда крупнейшем в России заводе по производству троллейбусов и электробусов «Тролза» в городе Энгельс Саратовской области продлён до конца июня. Об этом заявили в региональном Министерстве занятости, труда и миграции.

Принято решение продлить режим простоя до 30 июня, — цитирует представителя ведомства ТАСС .

Также чиновники заявили, что для работников завода на «Тролзе» действует консультационный центр, где трудящиеся «могут получить юридические консультации в сфере занятости, а также информационные консультации о ситуации на рынке труда, ознакомиться с перечнем имеющихся вакансий по городу Энгельсу и городу Саратову».

На данный момент в центр занятости населения Энгельса в качестве безработных обратились уже 63 бывших работника ЗАО «Тролза».

Акциями завода с 2009 года владеют ООО «Плещеево» и АО/ООО «Гортранс». Саратовские СМИ косвенно связывают эти компании с холдингом «Солнечные продукты», к которому несколько лет назад имел отношение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее News.ru подробно рассказывал о ситуации с заводом «Тролза». Коллектив предприятия неоднократно устраивал митинги против сокращений и угрозы закрытия производства. Директор компании Иван Котовицкий заподозрен в даче взятки. В июне предприятие объявило о планах уволить 142 сотрудников.