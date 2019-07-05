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Производство водки в РФ увеличилось на 0,7% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Объём выпущенной продукции составил 36,1 млн декалитров.

Кроме того, предприятия реализовали на рынке 23,8 млн декалитров этилового ректификованного спирта в январе — июне 2019-го, что означает рост на 1,6%, пишет ТАСС .

Также, по данным Национального союза защиты прав потребителей, граждане России в указанный промежуток времени приобрели на 0,4 % меньше коньяка, чем за аналогичный период в 2018 году.

Ранее News.ru сообщал, что депутаты Государственной думы намерены возродить успешно применявшееся во времена СССР стимулирование граждан к сдаче пустых бутылок. Парламентарии считают, что пришло время начать практику сбора пустой тары, которую можно будет обменять на новую с молоком, кефиром, лимонадом или пивом.