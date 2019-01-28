Медведев: РФ впервые выделит средства на МС-21

https://news.ru/storage/news/1c9f3d658b054780b5229aa99faaa068/dca8bc3f-fa19-455a-8a23-9bacca4f88b3_850.jpg UAC/Global Look Press

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о поддержке производства и разработки российского авиалайнера МС-21. В 2019 году на эти цели из бюджета страны выделят около 1,6 млрд рублей.

«Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21», — цитирует главу кабмина ТАСС.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, количество гарантированных заказов на воздушное судно — 175. Основным покупателем станет «Аэрофлот». Международная авиация нуждается в 850 бортах подобного класса.

Сертификационные испытания МС-21 планируют завершить в 2020 году.

«На сегодняшний день проведено уже 122 полета. Все идет в графике, у нас нет сомнений, что самолет „встанет на крыло“ именно в обозначенные сроки», — рассказал чиновник.

Ранее News.ru сообщал, что авиалайнер разрабатывается с использованием российских композитных материалов. Авиапром сотрудничает с Росатомом, ВИАМом, МГУ и частными компаниями по созданию технологии изготовления необходимых конструкций Образцы уже проходят испытания.