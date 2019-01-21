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Мороженщик должен «Союзмультфильму» миллион

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»/Союзмультфильм

экономика [ версия для печати ]

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с производителя мороженого «Альтервест XXI век» в пользу «Союзмультфильма» одного миллиона рублей за незаконное использование персонажей «Простоквашино».

Как следует из материалов дела, ООО «Альтервест XXI век» использовал на упаковке мороженого изображение персонажей из мультфильмов про Простоквашино. Однако «Союзмультфильм», имеющий на них исключительные права, своё согласие на это не давал. По информации из картотеки арбитражных дел, изначально киностудия требовала от ответчика 5 миллионов рублей. Но с учётом того, что нарушение прав во время судебных разбирательств было прекращено, суд уменьшил компенсацию в пять раз.

Ранее News.ru писал, что «Союзмультфильм» планирует в течение года завершить первый сезон мультсериала «Простоквашино». Помимо этого, для разработки будет выбран новый полнометражный фильм, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащёва. Новые серии советской мультипликационной истории про Простоквашино студия начала выкладывать в Интернете в апреле 2018 года. Вскоре появился и официальный канал на видеохостинге YouTube, где доступны все 10 вышедших эпизодов.


#Простоквашино #Союзмультфильм #мороженое
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