https://static.news.ru/photo/512d4684-b200-11e9-b8d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Данные о прожиточном минимуме для трудоспособных жителей России, которые используются при расчёте минимального размера оплаты труда (МРОТ), не учитывают реальную стоимость жизни.

Минтруд опубликовал величину прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал 2019 года. Она составила 12130 рублей. По мнению ФНПР, несмотря на существующий механизм индексации МРОТ, его величина даже после повышения не будет соответствовать реальной стоимости жизни работников, — цитирует « Интерфакс » секретаря Федерации независимых профсоюзов России Олега Соколова.

Он предложил добиваться увеличения МРОТ не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального потребительского бюджета.

Как сообщал News.ru, Министерство труда России подготовило проект приказа о повышении минимального размера оплаты труда в 2020 году. Изменения коснутся почти четырёх миллионов россиян.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявил, что стандарты МРОТ будут увеличиваться и в дальнейшем. До этого в ведомстве отметили, что за последние три года этот показатель вырос в 1,6 раза. Сообщалось, что именно это влияет на положительные сдвиги в области сокращения неравенства в доходах россиян.