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Профицит бюджетов регионов превысил полтриллиона рублей

Министр финансов РФ Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

Консолидированный бюджет субъектов РФ в 2018 году исполнен с профицитом 505 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

По оценке главы Минфина, 2018 год был успешным для российских регионов, в отличие от бюджета 2017 года, когда наблюдался дефицит в размере 52 млрд рублей, в прошлом году бюджеты субъектов РФ были исполнены с профицитом в 505 млрд рублей. Соотношение долга к налоговым поступлениям также удалось снизить с 30−35% в предыдущие годы до 27% по итогам 2018 года, сообщил Силуанов.

В то же время вместе с сокращением уровня задолженности субъектов РФ отмечается и снижение инвестиций. По словам первого вице-премьера, эту негативную тенденцию планируется исправить поддержкой через механизм национальных проектов.

«Это как раз дополнительный объем ресурсов, который передается регионам для реализации национальных проектов — их объем дополнительно в следующем году 600 млрд рублей», — отметил министр.

По его словам, именно здесь и заложены инвестиции, а также качественные и безопасные дороги, вопросы ЖКХ и жилищной сферы. Это дополнительные средства, которые пойдут из федерального центра на решение находящихся в компетенции регионов задач, отметил Силуанов.

Глава Минфина надеется и на увеличение собственных доходов субъектов РФ, этому будет способствовать передача им акцизов на нефтепродукты.

По мнению министра, в целом субъекты РФ достигли достаточно устойчивого финансового состояния, что позволяет приступить к реализации важных государственных проектов.

Как ранее писал News.ru, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что перед Россией стоят вызовы беспрецедентного масштаба, и они постоянно порождают новые.


#бюджет #силуанов #регионы #нацпроекты #гайдаровскийфорум
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