https://static.news.ru/photo/04c03374-98d8-11e9-bccc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Государственная дума РФ приняла закон об изменениях параметров федерального бюджета на 2019 год. Согласно инициативе, профицит федерального бюджета снизился до 1,7% ВВП.

По новому закону, доходы бюджета РФ в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей и составят 20 трлн 174,9 млрд рублей, а расходная часть достигнет 18 трлн 293,7 млрд рублей, увеличившись на 256,5 млрд рублей.

В то же время доходная часть бюджета снизится по отношению к ВВП страны с 18,9% до 18,5%, а расходная — до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сократится на 50,9 млрд рублей до 1 трлн 881,2 млрд рублей.

По словам председателя ГД РФ Вячеслава Володина, принятые в бюджет изменения носят адресный характер и помогут решить вопросы, которые беспокоят людей.

Банк России ужесточил параметры рискового сценария развития российской экономики. Соответствующая информация следует из опубликованных материалов регулятора, писал News.ru.