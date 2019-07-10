https://static.news.ru/photo/194914ea-a31f-11e9-ba13-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Профицит федерального бюджета России достиг в январе-июне 2019 года 3,1% ВВП. Такие данные следуют из опубликованных материалов Минфина.

Как сообщает ведомство, в рублёвом исчислении показатель достиг 1,561 трлн рублей.

По подсчётам Минфина, доходная часть бюджета за отчётный период — 9,548 трлн рублей, на нефтегазовые доходы пришлось 4,121 трлн рублей, ненефтегазовые — 5,426 трлн рублей.

В то же время расходы достигли 7,987 трлн рублей. Наиболее затратными статьями расходов стали — социальная политика (2,448 трлн рублей), национальная оборона (1,452 трлн рублей) и национальная безопасность и правоохранительная деятельность (871,8 млрд рублей).

Бюджет 2018 года, впервые с 2011 года, был исполнен с профицитом в 2,7% ВВП.

Как ранее писал News.ru, Счётная палата (СП) выявила в 2018 году нарушения на 772 млрд рублей, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в своём отчёте перед депутатами Госдумы. СП в прошлом году провела 419 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые затронули более 10 тысяч объектов. 30% нарушений — это нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок, уточнил он. В стоимостном выражении это почти 300 млрд рублей, сообщил Кудрин.