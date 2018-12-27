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ЮГК обеспечит интеграцию газовой инфраструктуры

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Проект «Южный газовый коридор» (ЮГК) обеспечивает интеграцию газовой инфраструктуры. Такое мнение выразили представители Форума стран — экспортеров газа (GECF).

Согласно прогнозам организации, чистый импорт природного газа в страны Европы вырастет с 278 млрд кубометров в 2017 году до 350 млрд в 2020 и 440 млрд в 2040 годах, сообщает агентство Trend.

Такие перспективы роста делают проект ЮГК важным с точки зрения диверсификации поставок и обеспечения энергетической безопасности Европы, отмечают в GECF.

ЮГК не только позволяет диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, ориентированные на европейский рынок, но также способствует поставкам природного газа в Восточную Европу, где прогнозируется увеличение спроса на газ.

Таким образом проект способствует дальнейшей интеграции газовой инфраструктуры, отмечают в организации, поскольку он даёт возможность подключиться к другим внутриевропейским трубопроводам, что позволяет повысить доступность природного газа для европейских рынков.

Ранее исполнительный директор немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн заявлял, что дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» полностью соответствует интересам Германии, писал News.ru.


#инфраструктура #трубопровод #югк #интеграция
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