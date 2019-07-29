https://static.news.ru/photo/6a72ee16-b217-11e9-ac6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова считает, что законопроект о значимых информресурсах в нынешнем виде разрушителен для выполнения целей нацпроекта «Цифровая экономика».

По его словам, автор инициативы преследовал «благие цели», однако средства для её реализации «выбраны негодные».

Конкурентоспособность нашей экономики во многом определяется конкурентоспособностью наших компаний, — пояснил он.

Представитель вице-премьера полагает, что данный законопроект подрывает их устойчивость и способность к конкуренции, а также подаёт «неправильные сигналы» всем участникам технологического рынка, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что глава Минкомсвязи РФ Константин Носков категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых информресурсах необдуманной.

Проект закона об ограничении доли владения значимыми информационными ресурсами для иностранцев до 20% внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин 26 июля.