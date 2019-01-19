Продукты в российских магазинах начали дорожать

https://news.ru/storage/news/90814e642a0b9475c23602a2b245da1c/94f4032a-508e-4c9d-97e1-86eb22c6361f_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Минсельхоз отметил рост цен в российских сетях на некоторые виды продовольственных товаров. При этом в министерстве ситуацию в целом назвали стабильной и не вызывающей опасений.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, «сильного роста цен у производителей не наблюдается».

«Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция», — цитирует РИА Новости его слова, сказанные в кулуарах международной выставки продтоваров и сельского хозяйства «Зелёная неделя».

Он также подчеркнул, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг.

Ранее, как сообщал News.ru, в министерстве заверили, что не ожидают роста цен на продукты питания в текущем году выше уровня прогнозной инфляции. Вместе с тем там запросили у производителей прогноз роста себестоимости продукции. Исследовать рынок и разобраться с планами отраслевых союзов было решено из-за повышения ставки НДС и акцизов.

По данным Росстата, по итогам 2018 года инфляция в РФ составила 4,3%. Продовольственные товары в прошлом году, по данным статистического ведомства, подорожали на 4,7%.