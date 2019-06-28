В июне экстремально подешевела белокочанная свежая капуста — на 48% в «Перекрёстке», на 67% — в BILLA, на 63% в «Дикси», на 67% — в «Виктории». В период с марта по май цены держались на стабильно высоком уровне, поскольку тогда в магазинах можно было найти исключительно раннюю импортную капусту, завезённую из Китая (51,9% от всех поставок в 2019 году), Узбекистана (21,3%), Ирана (20,9%), Молдавии (1,3%), Израиля (1,3%). Но сейчас импорт почти полностью вытеснен отечественной продукцией.

Также серьёзно снизились цены на свежие огурцы и помидоры. По словам гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, начиная с июня все овощи открытого грунта начинают дешеветь, так как ожидается поступление нового урожая.

Вот уже который месяц не радуют цены на яблоки: самые дешёвые (сезонные) продаются за 90 рублей. На прилавках — в основном плоды из Аргентины, Чили и Китая по 120-140 рублей за килограмм. Ситуация, скорее всего, изменится в сентябре-октябре, когда отечественные сорта немного потеснят привозные. Летние сорта яблок в России выращивают мало: они практически не хранятся.

Многое проясняется, если заглянуть в недавнюю историю: в 1990-х годах яблоневые сады стали активно вырубать, а на их месте строить коттеджные посёлки. По сравнению с советской эпохой, в стране осталась примерно треть садов. Есть и другие проблемы. Чтобы получить первый урожай, нужно ждать 6-7 лет, и всё это время только вкладывать средства в покупку ядохимикатов, ГСМ, платить работникам (в отсутствие садовой техники). Куда выгоднее засеять поля подсолнечником или зерновыми. Кроме того, остро стоит вопрос хранения яблок: строительство современного фруктохранилища на 300 тонн обходится в 120 млн рублей.