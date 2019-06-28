https://static.news.ru/photo/d173f596-9986-11e9-b4ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Arne Immanuel Bänsch/Global Look Press

Решение Совета Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России вступает в силу.

Это решение должно действовать до 31 января 2020 года, — говорится в официальном журнале ЕС, в котором в пятницу, 28 июня, опубликованы нормативные акты.

27 июня Совет ЕС продлил экономические санкции против России. Законодательный орган Евросоюза, принимая это решение, сослался на ходатайство канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Свою рекомендацию лидерам остальных стран сообщества они дали на саммите 20–21 июня.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Меркель ранее заявила, что ослабление санкций в отношении России возможно только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.

При этом вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации, писал News.ru.