https://static.news.ru/photo/830d24d8-b23e-11e9-93d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пётр Ковалёв/ТАСС

Объём рынка новых грузовых машин в первом полугодии 2019 года снизился в России почти на 6% по сравнению с показателем годичной давности. Об этом проинформировали в пресс-службе агентства «Автостат».

В январе-июне 2019 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 35,7 тысячи единиц, что на 5,8% меньше, чем за такой же период 2018 года, — говорится на сайте агентства .

Лидером рынка остаётся отечественный КамАЗ. На его долю в январе-июне 2019 года пришлось более 35% или 12,8 тысячи экземпляров, что выше на 6,3%, чем в первом полугодии 2018 года.

На втором месте оказался российский ГАЗ с показателем в 3,7 тысячи автомобилей, что меньше на 5,5%, чем в первом полугодии 2018 года.

Далее идут шведские Volvo (2,7 тысячи, минус 15,3%) и Scania (2,4 тысячи, минус 12,4%), а также немецкий MAN (2 тысячи, минус 10,4%).

Как писал News.ru, ранее аналитическое агенство «Автостат» сообщило, что самым продаваемым в июне на территории России автомобилем в сегменте SUV стал компактный кроссовер Hyundai Creta.