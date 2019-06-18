https://static.news.ru/photo/2ccf3740-922d-11e9-b078-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Продажи автомобилей в России падают значительно быстрее, чем показывает традиционная для отрасли статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Её данные могут отличаться от данных регистраций на 10%.

Согласно данным о регистрациях машин, в мае в России продажи упали сразу на 18%, до 124,5 тыс. автомобилей. По статистике АЕБ, продажи сократились лишь на 6,7%, до 137,6 тыс. автомобилей, сообщает « Коммерсант ».

Разница в цифрах объясняется наличием так называемых «жёлтых машин» — они отражены в отчётах о продажах, но остаются на складе. В зависимости от бренда доля таких автомобилей может составлять до 50%.

Ранее News.ru сообщал, что объём продаж новых электрокаров в РФ вырос в 2,9 раза за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С января по май в России продали 119 электромобилей. Более половины покупателей предпочли новый электрокроссовер Jaguar I-Pace. За отчётный период была продана 61 машина этой модели.