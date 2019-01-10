Продажа льготных авиабилетов стартовала в Приморье

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В Приморском крае открылась продажа льготных авиабилетов. Пока речь идёт о трёх направлениях из восьми.

Стоимость одного билета по маршруту Владивосток — Магадан — 3 тыс. рублей, перелёт в Екатеринбург обойдётся в 6,4 тыс. рублей в одну сторону, а в Санкт-Петербург — 7,5 тыс. рублей. Кроме того, в список льготных маршрутов вошли Москва, Новосибирск, Советская Гавань, Минеральные Воды и Сочи. В ближайшее время билеты по этим направлениям также поступят в продажу. Пока полёты осуществляют два перевозчика — «Якутия» и «Уральские авиалинии». В стадии заключения соглашений с Росавиацией находятся «Аэрофлот» и S7, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как писал News.ru, в ноябре 2018 года правительство России расширило программу субсидирования пассажирских авиаперевозок. Льготные условия будут касаться полётов не только на Дальний Восток, но и по всей стране. Расширился и круг получателей субсидий. Помимо граждан до 23 лет, пенсионеров, инвалидов и их сопровождающих, в эту категорию впервые вошли многодетные семьи.