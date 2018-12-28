USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,276 $   Brent53.88 $ Bitcoin3,638.90 $
МОСКВА-9°C05:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Кофе на АЗС принёс «Роснефти» дополнительные миллиарды

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Нефтяные компании пытаются обеспечить операционные затраты своих заправочных станций за счёт продажи кофе, чая, хот-догов, а также других продуктов и промтоваров. Рост числа сопутствующих услуг на российских автозаправочных станциях (АЗС) обусловлен налоговыми условиями и жёсткими ограничениями по ценам на топливо со стороны государства.

По данным газеты «Известия», на заправках «Роснефти» дополнительные услуги формируют уже почти 25% выручки. В частности, на продаже кофе компания заработала в этом году 4 млрд рублей. Кроме того, «Роснефть» в ряде регионов сотрудничает с итальянским ритейлером Autogrill, а также договорилась с Pirelli о продаже шин на своих заправочных комплексах.

Занялась развитием непрофильного бизнеса и компания Shell, которая скооперировалась с торговой сетью «Азбукой вкуса».

«Клиентов трудно удивить привычным ассортиментом прохладительных напитков и фастфуда на автозаправочной станции. Рынок требует более интересных предложений», - считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

При этом он уверен, что российские АЗС, которые долгие годы были только станциями для заправки топливом, смогут сделать непрофильный бизнес основным.

Эксперты, опрошенные газетой, уверены, что активность крупных нефтяных компаний в сегменте нетопливного ритейла позволит им вскоре выйти на европейский уровень продаж, где 50% выручки приносит реализация топлива и 50% — продажа сопутствующих товаров и услуг.

Ранее News.ru писал о том, что глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о перспективах роста цен на топливо в начале 2019 года. Цены вырастут в районе 1,7%.


#экономика #бензин #Роснефть #кофе
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


читайте также
экономика 13:34, 29 ноября 2018
Топливо на независимых АЗС подорожает на 4%
экономика 19:21, 19 ноября 2018
«Роснефть»: независимые АЗС продают контрафакт
политика 19:55, 14 ноября 2018
Сечин призвал независимые АЗС зарабатывать на допуслугах
экономика 12:19, 6 ноября 2018
«Роснефть» нарастила прибыль по МСФО в 3,4 раза
Лента новостей
происшествия 04:41
Непогода оставила без света жителей Камчатки и Сахалина
в мире 04:06
Украину и север Крыма разделила стена
экономика 03:53
Названо имя нового председателя совета директоров РУСАЛа
шоу-бизнес 03:47
Певица Рита Дакота пострадала в ДТП из-за таксиста
в мире 03:29
Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины
Другие новости
экономика 03:53
Названо имя нового председателя совета директоров РУСАЛа
экономика 23:28
Финансовый супермаркет появится в России
экономика 20:37
«Альпари» обжалует решение ЦБ об аннулировании лицензии
экономика 19:12
Минтранс поддержал штраф за превышение скорости на 10 км/ч
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top