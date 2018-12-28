Кофе на АЗС принёс «Роснефти» дополнительные миллиарды

https://news.ru/storage/news/d8809584e53db03e5e3b045aa1b455ef/b0bb9a0a-8ba5-4a53-b539-1774eb24169a_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Нефтяные компании пытаются обеспечить операционные затраты своих заправочных станций за счёт продажи кофе, чая, хот-догов, а также других продуктов и промтоваров. Рост числа сопутствующих услуг на российских автозаправочных станциях (АЗС) обусловлен налоговыми условиями и жёсткими ограничениями по ценам на топливо со стороны государства.

По данным газеты «Известия», на заправках «Роснефти» дополнительные услуги формируют уже почти 25% выручки. В частности, на продаже кофе компания заработала в этом году 4 млрд рублей. Кроме того, «Роснефть» в ряде регионов сотрудничает с итальянским ритейлером Autogrill, а также договорилась с Pirelli о продаже шин на своих заправочных комплексах.

Занялась развитием непрофильного бизнеса и компания Shell, которая скооперировалась с торговой сетью «Азбукой вкуса».

«Клиентов трудно удивить привычным ассортиментом прохладительных напитков и фастфуда на автозаправочной станции. Рынок требует более интересных предложений», - считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

При этом он уверен, что российские АЗС, которые долгие годы были только станциями для заправки топливом, смогут сделать непрофильный бизнес основным.

Эксперты, опрошенные газетой, уверены, что активность крупных нефтяных компаний в сегменте нетопливного ритейла позволит им вскоре выйти на европейский уровень продаж, где 50% выручки приносит реализация топлива и 50% — продажа сопутствующих товаров и услуг.

Ранее News.ru писал о том, что глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о перспективах роста цен на топливо в начале 2019 года. Цены вырастут в районе 1,7%.