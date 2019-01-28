Проценты и неустойку кредитов сроком до года ограничили в РФ

Максимальная ставка по потребительским кредитам на срок до одного года ограничена с 28 января 1,5% в день. Соответствующие изменения в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» вступили в силу.
Ограничения будут распространяться на договоры займа, которые будут заключены в период с 28 января по 30 июня 2019 года. В то же время установлен и предельный размер начисляемых процентов, неустойки и других платежей по таким кредитам. Их совокупный объём не может превышать размер суммы самого кредита более чем в два с половиной раза.
На кредитные договоры, которые будут заключены с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, также вводится ограничение начисленных процентов, неустойки и прочих платежей. Их объём будет ограничен уже двукратным размером суммы кредита.
В то же время ограничения не коснутся потребительских кредитов, которые привлекаются без обеспечения на сумму до 10 тысяч рублей и срок до пятнадцати дней. На подобные займы распространяются ранее введённые меры — так, за каждый день просрочки кредитор не имеет права начислять проценты, меры ответственности и прочие платежи, кроме неустойки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности после того, как сумма выплат клиента превысит 30% от суммы потребительского кредита.
Изменения в законодательство также определяют круг тех, кому будет возможно уступить права по договорам потребительского кредита. В частности, будет невозможно передавать права взыскания отсутствующим в государственном реестре коллекторским агентствам. Все нелегальные кредиторы и коллекторы потеряют право требовать исполнения договора потребительского займа или переданных прав по нему, в том числе и в судебном порядке.
Как ранее сообщал News.ru, средний размер ипотечного кредита вырос за 2018 год почти на 350 тыс. рублей. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй.