Проценты и неустойку кредитов сроком до года ограничили в РФ

https://news.ru/storage/news/f00494d182c2b10f184f62cba84cc8d7/291ab7ff-b75d-4e28-993f-148731ff70b7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Максимальная ставка по потребительским кредитам на срок до одного года ограничена с 28 января 1,5% в день. Соответствующие изменения в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» вступили в силу.

Ограничения будут распространяться на договоры займа, которые будут заключены в период с 28 января по 30 июня 2019 года. В то же время установлен и предельный размер начисляемых процентов, неустойки и других платежей по таким кредитам. Их совокупный объём не может превышать размер суммы самого кредита более чем в два с половиной раза.

На кредитные договоры, которые будут заключены с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, также вводится ограничение начисленных процентов, неустойки и прочих платежей. Их объём будет ограничен уже двукратным размером суммы кредита.

В то же время ограничения не коснутся потребительских кредитов, которые привлекаются без обеспечения на сумму до 10 тысяч рублей и срок до пятнадцати дней. На подобные займы распространяются ранее введённые меры — так, за каждый день просрочки кредитор не имеет права начислять проценты, меры ответственности и прочие платежи, кроме неустойки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности после того, как сумма выплат клиента превысит 30% от суммы потребительского кредита.

Изменения в законодательство также определяют круг тех, кому будет возможно уступить права по договорам потребительского кредита. В частности, будет невозможно передавать права взыскания отсутствующим в государственном реестре коллекторским агентствам. Все нелегальные кредиторы и коллекторы потеряют право требовать исполнения договора потребительского займа или переданных прав по нему, в том числе и в судебном порядке.

Как ранее сообщал News.ru, средний размер ипотечного кредита вырос за 2018 год почти на 350 тыс. рублей. Такие данные следуют из материалов Национального бюро кредитных историй.