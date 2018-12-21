Проблемами цифровизации займутся на Гайдаровском форуме

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На десятом Гайдаровском форуме будут обсуждаться проблемы цифровизации. Мероприятие будет проходить с 15 по 17 января в Москве.

В качестве организаторов выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а также Ассоциация инновационных регионов России.

На 16 января запланировано проведение экспертной дискуссии «Цифровизация финансовых услуг: новый виток в развитии FinTech». Данная тема актуальна в течение нескольких последних лет, соответственно, всё ещё не сняты вопросы, как изменяются отношения с клиентом после внедрения цифровых технологий, а также где находится граница между углублением знания о клиенте и социальной ответственностью.

В числе участвующих в дискуссии экспертов будут и представители крупных российских банков, планируется обсудить изменение роли банков и внедрение новых технологий, изменения в области краудлендинга, блокчейна и других финтех-инноваций. Модерировать дискуссии будут зампред ЦБ РФ, директор департамента кадровой политики Руслан Вестеровский и директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов.

Будут освещены вопросы открытого банкинга, возможности новых бизнес-моделей в финтехе, которые возникают благодаря инновации Центробанка, проблемы человеческого капитала в финансовом секторе.

В заключительный день форума, 17 января, пройдёт обсуждение темы «Цифровое будущее государственного управления по результатам», будут затронуты вопросы возможностей цифровых технологий как средства для повышения качества госуправления, влияние цифровизации на его эффективность, а также использования технологий в оценке деятельности в сфере государственного управления и экономии средств бюджета.

Модерировать общение будут директор Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС Владимир Южаков и замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

Проблема цифровизации и цифровых технологий актуальна, связанные с ними вопросы будут подниматься на форуме в сессиях, посвященных сферам образования, здравоохранения, агропромышленности, корпоративному управлению и энергетики. Эксперты также обсудят новые вызовы для G20 в контексте цифровизации.