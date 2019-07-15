https://static.news.ru/photo/f6e9c13c-a6fd-11e9-b1cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: turkstream.info

Приёмный терминал газопровода «Турецкий поток» готов на 87,3%. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.

В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что строительные работы ведутся в соответствии с графиком проекта.

Готовность российской части составляет 99%, сейчас идут заключительные пуско-наладочные работы. Строительство морской части завершено в ноябре прошлого года. Что касается турецкой территории, строительство приемного терминала ведется в те графики и сроки, которые определены проектом. Строительная готовность составляет 87,3%, то есть достаточно высокая, — заявил он.

По словам топ-менеджера, ввод в эксплуатацию газопровода и терминала на территории Турции запланирован на декабрь 2019 года.

На текущий момент, обе нитки «Турецкого потока» находятся под азотом и ожидают поступления природного газа в газопровод, уточнил Аксютин.

Как ранее писал News.ru, Трансанатолийский газопровод (TANAP) не сможет составить существенную конкуренцию «Турецкому потоку». К такому выводу пришли эксперты компаний «Атон» и Sberbank CIB. По мнению аналитиков «Атон», спрос на газ в Турции находится под давлением из-за сложной экономической ситуации, однако к 2020 году он стабилизируется возле уровня в 50 млрд кубометров в год, а к 2035 году превысит 60 млрд кубометров.