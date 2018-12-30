Приставы станут ускоренно списывать штрафы ГИБДД

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России может начать применять ускоренную процедуру принудительного взыскания штрафов ГИБДД до трёх тысяч рублей уже во второй половине 2019 года.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в 2018 году. Суть ускоренной процедуры — в списании небольших долгов без возбуждения исполнительного производства. В течение 20 дней никакие ограничения по отношению к должнику применяться не будут, кроме списания его средств со счёта. Если же штраф и после останется неоплаченным, пристав возбудит исполнительное производство.
По данным источника РИА Новости, в ФССП готовы к упрощённому механизму взыскания штрафов и ожидают, что это оптимизирует и активизирует деятельность судебных приставов.
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление 20-дневного срока для оплаты автомобильного штрафа со скидкой в случае, если извещение пришло с опозданием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что если копия постановления о штрафе приходит позже 20 дней после его вынесения, водитель имеет право оплатить штраф «со скидкой».