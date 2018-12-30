USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,863.12 $
МОСКВА-3°C15:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Приставы станут ускоренно списывать штрафы ГИБДД

АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России может начать применять ускоренную процедуру принудительного взыскания штрафов ГИБДД до трёх тысяч рублей уже во второй половине 2019 года.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в 2018 году. Суть ускоренной процедуры — в списании небольших долгов без возбуждения исполнительного производства. В течение 20 дней никакие ограничения по отношению к должнику применяться не будут, кроме списания его средств со счёта. Если же штраф и после останется неоплаченным, пристав возбудит исполнительное производство.

По данным источника РИА Новости, в ФССП готовы к упрощённому механизму взыскания штрафов и ожидают, что это оптимизирует и активизирует деятельность судебных приставов.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление 20-дневного срока для оплаты автомобильного штрафа со скидкой в случае, если извещение пришло с опозданием. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что если копия постановления о штрафе приходит позже 20 дней после его вынесения, водитель имеет право оплатить штраф «со скидкой».


#штрафы #ФССП
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
общество 10:13, 19 декабря 2018
Пермские судебные приставы нашли должницу за диваном
происшествия 15:17, 14 декабря 2018
Экс-пристав похищала деньги со счетов инвалидов
политика 19:22, 13 декабря 2018
Навального вызвали к приставам из-за видео «Он вам не Димон»
Лента новостей
технологии 15:09
Российский спутник внепланово попал на техобслуживание
в мире 15:05
Папа Римский призвал молиться за Республику Конго
технологии 14:55
Представители Роскомнадзора и Twitter встретятся в январе
общество 14:53
Формат электронных прав водителя прояснится в 2019 году
оружие 14:53
Появилось новое видео испытаний ракеты «Авангард»
Другие новости
экономика 13:34
Россельхознадзор запретил корм из Европы
экономика 11:14
Выплаты пенсий горнякам ГПС возобновятся в 2019 году
экономика 09:55
Что дал экономике России 2018 год
Обзор самых резонансных событий в экономической сфере
экономика 00:49
Рубль за год подешевел к доллару на 17,5%
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top