Чаще всего в целях взыскания задолженности арестовывают такие виды имущества как автотранспортные средства, объекты недвижимости и бытовая (электронная) техника. Об этом News.ru рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Отмечается, что в 2017 году от принудительной реализации (территориальными органами Росимущества, специализированными организациями) имущества должников было получено 9,7 млрд рублей, в 2018 году — 12,1 млрд рублей.

Вместе с тем, вследствие самостоятельной продажи имущества должниками в 2017-2018 годах было получено порядка 2 млрд рублей.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев полагает, что во внимание приставов попадают прежде всего автомобили, недвижимость, бытовая техника и электроника по той причине, что граждане повсеместно ими владеют.

Почему недвижимость — это самый простой объект для реализации. То есть, недвижимость ты никуда не унесешь, не вывезешь. Автомобили — одни из самых распространённых объектов имущества, которые есть у людей в собственности. Машина есть практически у всех. Неважно, в кредит куплена или нет. Ну, и бытовая техника — это то, что есть вообще у всех людей в доме. Неважно, арендуют ли при этом квартиру, — сказал Аманлиев News.ru.

Он отметил, что в порядке определения оценщиками стоимости имущества есть проблемы. Например, арестованная машина выставляется на публичные торги в случае, если оценена более чем на 500 тысяч рублей. Иначе она продаётся у тех же имеющих государственный контракт реализаторов, но уже на комиссионных началах.

И в основном те автомобили, которые попадают в комиссионную продажу, имеют своего покупателя на стадии постоценки. Машина может стоить 800 тысяч рублей, а оценщик, будучи заинтересован, возможно, коррумпирован или аффилирован с какими-то другими реализаторами, с которыми у ФССП заключён договор, может занизить эту оценку и сделать стоимость машины 300 тысяч рублей. Пристав получает такую оценку, он её просто утверждает и эта машина с дисконтом в 500 тысяч рублей попадает в руки комиссионеров, которые могут через своих же людей выкупать машины, — пояснил Аманлиев.

В подобных ситуациях должнику приходится подавать иск о признании оценки недействительной и её установлении в судебном порядке, добавил общественник.

Сергей Булкин/News.ru

Ранее News.ru рассказывал о том, что за год число долгов по штрафам ГИБДД выросло на четверть. В первом квартале 2019 года на исполнении в Федеральной службе судебных приставов находилось 19,1 млн постановлений органов Гоставтоинспекции. Это почти на четверть (24%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,4 млн).

Отмечается, что выросла и сумма общей задолженности. Она составила 16 млрд рублей против 13,8 млрд в первом квартале 2018 года. Регионами-лидерами по количеству штрафов ГИБДД и сумме задолженности остаются Москва (2,2 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на сумму 1,8 млрд рублей) и Московская область (2,4 млн производств на 1,9 млрд).

Самые злостные неплательщики административных штрафов Госавтоинспекции, то есть имеющие значительное количество наложенных административных штрафов за нарушения в области безопасности движения, так же проживают на территории города Москвы и Московской области, отметили в ведомстве.