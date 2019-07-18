https://static.news.ru/photo/efc066fa-a968-11e9-a807-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press

Минпромторг предлагает закрепить при работе в Арктике приоритетное право использования кораблей и иных судов, построенных на российских верфях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания, направленные на закрепление приоритетного права использования судов, построенных на территории России, — цитирует сообщение РИА Новости .

В ведомстве отметили, что данные предложения учитывают в том числе приоритетное использование российских судов в акватории Северного морского пути.

Речь идёт о приоритетном праве владельцев построенных в России кораблей и иных морских судов при перевозках нефти, газоконденсата, угля и других грузов в российской Арктике.

Как писал News.ru, ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики. На реализацию проекта ему требуется 2,6 трлн рублей налоговых льгот.