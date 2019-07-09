Принятие закона о цифровых финансовых активах перенесли на осень
Мария Кузнецова
16:31, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/d5429044-a24e-11e9-8a5a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее. Законопроект о краудфандинге уже практически согласован.
Скорее всего, перенесём на осень. Закон о краудфандинге касается не только цифровых активов, и сейчас он практически согласован, — сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как писал News.ru, Государственная дума планировала принять законы о криптовалютах, смарт-контрактах, ICO, майнинге и краудфандинге ещё до конца 2018 года. Три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики, были внесены в марте прошлого года.