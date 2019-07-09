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Цены на продовольственные товары в июне 2019 года опустились на 0,5% к предыдущему месяцу, отрицательная динамика по этому компоненту инфляции наблюдается впервые с сентября 2018-го, следует из материалов Центробанка.

Снижение цен на продукты обусловлено, в основном, удешевлением овощей и фруктов, следует из данных ЦБ. Впрочем, с начала года продукты подорожали на 3% нарастающим итогом. Общая же инфляция с января...