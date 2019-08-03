https://static.news.ru/photo/c1e0d916-97a9-11e9-80d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Минфин США выпустил директиву с пояснениями о сфере действия новых санкций против суверенного долга России. В документе отмечается, что второй пакет ограничений не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Американские банки не смогут участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России. Кроме того, запрещено нерублёвое долговое финансирование банками США, сообщает ТАСС .

Введение 26 августа этих санкций не позволит России выпускать новые еврооблигации в долларах США.

Также в документе подчёркивается, что новые ограничения не применяются к рублёвым заимствованиям российского правительства (то есть к ОФЗ) и не запрещают американским инвесторам участие в торговле российскими госбумагами (как ОФЗ, так и евробондами) на вторичном рынке.

Ранее News.ru сообщал, что первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что российская экономика способна противостоять санкциям США, так как за последние годы доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Говоря о возможных ограничениях в отношении госдолга России, глава Минфина сказал журналистам, что финансовая система страны позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах.