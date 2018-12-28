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Прибыль общепита выросла в России

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Оборот предприятий общественного питания в России за 11 месяцев 2018 года увеличился на 3,8% — до 1,365 трлн рублей.

«В ноябре показатель увеличился на 2,3%, составив 133,3 миллиарда рублей», — говорится в докладе Росстата.

Статистика учитывала оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях.

Среди всех платных услуг более всего в этом году вырос спрос населения на гостиницы (на 14%).

Ранее News.ru писал, что потребительские цены в РФ с 18 по 24 декабря выросли на 0,3%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата. Неделей ранее инфляция возросла на 0,2%. При этом, по данным ведомства, рост потребительских цен с начала года достиг 4,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю в среднем составил 2,6%, при этом огурцы подорожали на 8,1%, помидоры — на 5,4%, капуста белокочанная — на 3,7%. В то же время куриные яйца выросли в цене на 3,5%, пшено — на 1,6%, поваренная соль подорожала на 0,9%.


#росстат #статистика
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