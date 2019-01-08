Прибыль LG Electronics упала в пять раз

https://news.ru/storage/news/05251b39f793edb7d3cbe3cf9050e021/3d56ad0e-5175-4684-9f6a-80d4e196e153_850.jpg Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Операционная прибыль одного из ведущих производителей электроники и бытовой техники LG Electronics в четвёртом квартале 2018 года упала в годовом выражении в 4,9 раза и составила 75,3 млрд вон (около $67 млн).

Как следует из предварительной отчётности, общая выручка корейской компании за 2018 год останется приблизительно на уровне предыдущего года и составит 61,3 трлн вон ($55 млрд).

Ранее News.ru писал, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) выдала патент LG на «мобильный терминал с возможностью скручивания». Устройство имеет гибкий сенсорный экран, который можно сворачивать в трубочку. Интерфейс девайса автоматически настраивается в соответствии с размерами дисплея. Когда пользователь использует полностью развёрнутый экран, то он может запустить одновременно три страницы/приложения.