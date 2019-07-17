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Российский банковский сектор в первом полугодии текущего года показал прибыль свыше триллиона рублей, что почти в полтора раза выше, чем за такой же период в прошлом году.

По данным Банка России, в январе — июне 365 кредитных организаций заработали 1118 млрд рублей 365 банков. Убытки в размере 113 млрд рублей настигли 99 финансовых учреждений.

Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1005 млрд рублей против 634 млрд рублей в январе — июне 2018 года, — говорится в сообщении Центробанка.

В целом доля убыточных кредитных организаций снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет RNS .

Ранее News.ru сообщал, что «Газпром нефть» нарастила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в январе-марте в 1,5 раза. Об этом говорится в опубликованном отчёте компании.