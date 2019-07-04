https://static.news.ru/photo/b3ce37c0-9ec4-11e9-ac90-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полномочный представитель президента в Дальневосточном округе, вице-премьер Юрий Трутнев предложил руководству Приамурья рассмотреть вариант увеличения поставок сои в КНР.

Полпред провел совещание по социально-экономическому развитию в Благовещенске. В ходе встречи он посоветовал увеличить площади под засев бобовых, так как Китай заинтересован в наращивании объёмов закупаемой у России сои, сообщает РИА Новости .

Как уже писал News.ru, Россия договорилась с Китаем о расширении поставок сельхозпродукции. Соглашения подписаны в сфере фитосанитарных требований к нескольким культурам.