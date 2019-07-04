Полномочный представитель президента в Дальневосточном округе, вице-премьер Юрий Трутнев предложил руководству Приамурья рассмотреть вариант увеличения поставок сои в КНР.
Полпред провел совещание по социально-экономическому развитию в Благовещенске. В ходе встречи он посоветовал увеличить площади под засев бобовых, так как Китай заинтересован в наращивании объёмов закупаемой у России сои, сообщает
Как уже писал News.ru, Россия договорилась с Китаем о расширении поставок сельхозпродукции. Соглашения подписаны в сфере фитосанитарных требований к нескольким культурам.