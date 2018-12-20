Президент РФ считает повышение НДС правильным решением

Увеличение ставки НДС с 18 до 20% со следующего года — это правильное решение, убеждён президент Владимир Путин.
«В целом я считаю, что решение правильное, сбалансированное. Плюс это даёт дополнительные доходы бюджету и даёт возможность реализовать наши национальные проекты», — рассказывает Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Однако по оценкам Центробанка, рост НДС негативно скажется на инфляции. В частности, за счёт этой налоговой новации темп роста цен в следующем году ускорится до 5–5,5%, вклад повышения налога на добавленную стоимость может составить порядка одного процентного пункта, оценивали ранее в ЦБ.
Кроме того, рост НДС снизит доступность жилья, писал ранее News.ru.