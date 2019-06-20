Финансовая поддержка сельскохозяйственной отрасли исчисляется сотнями миллиардов рублей. Это среди прочего позволяет наращивать и экспорт, рассказал в ходе прямой линии президент Владимир Путин.
По его словам, в текущем году вливания в эту сферу достигли 303 млрд рублей. Годом ранее было 254 млрд. К 2024 году, уточнил глава государства, объём российского сельхозэкспорта может составить $45 млрд. Российский лидер назвал это «достижимой цифрой».
Если бы [раньше] сказали, что мы будем экспортировать [сельхозпродукцию] в прошлом году на $25,7 млрд, рассмеялись бы в лицо тому человеку, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: «Спасибо за добрые неисполнимые намерения». Сегодня это факт, — отметил Путин.
При этом, добавил президент, развитие фермеров-частников должно опираться на поддержку государства и средств массовой информации.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.