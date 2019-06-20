https://static.news.ru/photo/98641f3a-934e-11e9-90b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Финансовая поддержка сельскохозяйственной отрасли исчисляется сотнями миллиардов рублей. Это среди прочего позволяет наращивать и экспорт, рассказал в ходе прямой линии президент Владимир Путин.

По его словам, в текущем году вливания в эту сферу достигли 303 млрд рублей. Годом ранее было 254 млрд. К 2024 году, уточнил глава государства, объём российского сельхозэкспорта может составить $45 млрд. Российский лидер назвал это «достижимой цифрой».

Если бы [раньше] сказали, что мы будем экспортировать [сельхозпродукцию] в прошлом году на $25,7 млрд, рассмеялись бы в лицо тому человеку, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: «Спасибо за добрые неисполнимые намерения». Сегодня это факт, — отметил Путин.

При этом, добавил президент, развитие фермеров-частников должно опираться на поддержку государства и средств массовой информации.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.