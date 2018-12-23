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Президент Эквадора значительно повысил цены на бензин

imago stock&people/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ о повышении с 26 декабря цен на бензин сразу на 25%. Согласно новой норме, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с $1,48 до $1,85 с учётом налогов.

При этом не изменится цена заправки общественного транспорта и такси, включая маршрутные. Эти виды транспорта получат государственные субсидии, сообщает РИА Новости.

Привязка цен на топливо к американскому доллару объясняется тем, что он является официальной валютой Эквадора.

До повышения цена литра бензина в стране являлась одной из самых низких в мире — всего $0,39. В Латинской Америке ниже цена была только в Венесуэле.

Ранее News.ru сообщал, что в России потребительские цены на автомобильный бензин за неделю с 10 по 17 декабря снизились на 0,1%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне. Увеличение цен на бензин автомобильный Росстат фиксировал в девяти центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Абакане.


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