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Председатель совета директоров покинул РУСАЛ

Маттиас Варнинг Алексей Дружинин/РИА Новости

Маттиас Варнинг

экономика [ версия для печати ]

Маттиас Варнинг ушёл с поста главы одной из крупнейших в мире компаний по производству алюминия — РУСАЛ.

В сообщении компании говорится, что тот, кто заменит его на этой должности, будет выбран на следующем заседании директоров, 27 декабря. Увольнение Варнинга было условием отмены санкций США против компании.

Ранее News.ru писал о том, что Андрей Костин собирается в Давос. На форуме у главы ВТБ уже запланированы встречи. Как отметил Костин, вопросы, связанные с приёмом российской стороны на Давосском форуме, урегулированы, также нет никаких ограничений на общение с американцами.


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