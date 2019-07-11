Свыше 70% российских предпринимателей считают условия для ведения бизнеса в России неблагоприятными. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин в ходе презентации исследования «Бизнес в России: взгляд изнутри».
Большинство российских предпринимателей (71%) оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные. Несмотря на это, 76% опрошенных не стали бы отказываться от ведения собственного дела, — рассказал Родин.
По его словам, опрошенные отмечали, что на ситуацию негативно влияют уровень благосостояния граждан, коррупция и цены на энергоносители.
В то же время уровень конкуренции на внутреннем рынке, стабильность внутриполитической ситуации и доступность кредитов воздействуют на деловую среду положительно, полагают респонденты.
По данным исследования, 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в ближайшие пять лет, отметил Родин.
Как ранее писал News.ru, в восьми столичных парках для юных москвичей будут проводиться бесплатные интерактивные занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем».