https://static.news.ru/photo/04200aac-a3cd-11e9-beda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше 70% российских предпринимателей считают условия для ведения бизнеса в России неблагоприятными. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин в ходе презентации исследования «Бизнес в России: взгляд изнутри».

Большинство российских предпринимателей (71%) оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране как неблагоприятные. Несмотря на это, 76% опрошенных не стали бы отказываться от ведения собственного дела, — рассказал Родин.

По его словам, опрошенные отмечали, что на ситуацию негативно влияют уровень благосостояния граждан, коррупция и цены на энергоносители.

В то же время уровень конкуренции на внутреннем рынке, стабильность внутриполитической ситуации и доступность кредитов воздействуют на деловую среду положительно, полагают респонденты.

По данным исследования, 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в ближайшие пять лет, отметил Родин.

Как ранее писал News.ru, в восьми столичных парках для юных москвичей будут проводиться бесплатные интерактивные занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем».