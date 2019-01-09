Бизнесменов стали чаще оставлять под домашним арестом

https://news.ru/storage/news/4c487a0d6d1644a64c970f751750c839/b90b1719-0ecb-45ad-9dd8-47ba113af6d2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В России стали реже арестовывать предпринимателей, зато выросло количество взятых под домашний арест по экономическим статьям. Эти данные привёл бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Сегодня стало меньше предпринимателей, которые находятся в СИЗО по экономическим статьям и за мошенничество, но выросло количество предпринимателей, которые содержатся под домашним арестом», — сообщил Титов на видеоканале «Эфир» Генпрокуратуры РФ.

Он отметил, что качество жизни для предпринимателей в условиях домашнего ареста немного лучше, тем более что вина их во многих случаях так и не доказывается — до суда доходит лишь пятая часть возбуждённых уголовных дел.

Ранее News.ru писал, что 2018 год оказался крайне неудачным, если не сказать трагическим, сразу для нескольких представителей крупного российского бизнеса. Сильнее остальных пострадал алюминиевый магнат, совладелец компаний РУСАЛ и En+ Group Олег Дерипаска, обедневший на $1,6 млрд (30%). В первую тройку главных аутсайдеров года среди отечественных предпринимателей-миллиардеров попали также владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович.