USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent59.57 $ Bitcoin4,057.82 $
МОСКВА-14°C15:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Бизнесменов стали чаще оставлять под домашним арестом

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В России стали реже арестовывать предпринимателей, зато выросло количество взятых под домашний арест по экономическим статьям. Эти данные привёл бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Сегодня стало меньше предпринимателей, которые находятся в СИЗО по экономическим статьям и за мошенничество, но выросло количество предпринимателей, которые содержатся под домашним арестом», — сообщил Титов на видеоканале «Эфир» Генпрокуратуры РФ.

Он отметил, что качество жизни для предпринимателей в условиях домашнего ареста немного лучше, тем более что вина их во многих случаях так и не доказывается — до суда доходит лишь пятая часть возбуждённых уголовных дел.

Ранее News.ru писал, что 2018 год оказался крайне неудачным, если не сказать трагическим, сразу для нескольких представителей крупного российского бизнеса. Сильнее остальных пострадал алюминиевый магнат, совладелец компаний РУСАЛ и En+ Group Олег Дерипаска, обедневший на $1,6 млрд (30%). В первую тройку главных аутсайдеров года среди отечественных предпринимателей-миллиардеров попали также владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович.


#АРЕСТ #бизнесмен
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
происшествия 13:06, 24 декабря 2018
Предприниматели напали на Росгвардию после корпоратива
общество 14:59, 14 ноября 2018
Трое россиян вошли в рейтинг молодых предпринимателей
Ледовую арену сменила стройка
экономика 18:40, 10 октября 2018
Из спорта в бизнес: как Сихарулидзе стал предпринимателем
Ледовую арену сменила стройка
Лента новостей
в мире 15:35
Украинца с артиллерийской системой задержали в Польше
в мире 15:29
BBC рассказали о гибели российского военного в Сирии
экономика 15:28
«ФК Открытие» проведёт ребрендинг отделений Бинбанка
наука 15:28
Путин одобрил центры мозговых штурмов для мировых учёных
спорт 15:27
Теннисист Федерер рассказал о первом поцелуе
Другие новости
экономика 15:28
«ФК Открытие» проведёт ребрендинг отделений Бинбанка
экономика 14:37
США обнаружили у «Северного потока — 2» слабое место
Вашингтон готовит санкции против двух европейских подрядчиков
экономика 14:32
Построено более 400 км «Северного потока — 2»
экономика 14:09
РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top