https://static.news.ru/photo/a0d6d0f4-b356-11e9-a686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Опрос, проведённый Аналитическим центром НАФИ, показал, что владеют банковскими картами 84% россиян.

Отмечается, что доля не имеющих карт остаётся неизменной с 2018 года, в 2009 году их было 60%. Чаще отказываются от безналичной оплаты люди старше 60 лет (74%), люди без постоянного места работы (71%) и сельское население (60%), передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, исследование «Ромира» показало, что для снятия наличных и оплаты покупок россиянам хватает одной карты. Большинство (58%) держателей имеют лишь одну карту, их число ещё немного уменьшилось по сравнению с 2015 годом — тогда их было 53%. В 2012 году большинство респондентов сообщали, что имеют две-три карты.