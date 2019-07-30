https://static.news.ru/photo/e8ece41e-b2c0-11e9-b475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство запретило необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчёте доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, документ устанавливает единые правила, которые регламентируют методику определения размера дополнительной социальной поддержки, передаёт ТАСС .

Прожиточный минимум на следующий год будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на общероссийский показатель в первых двух кварталах текущего года.

Такой подход «приведёт к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», выразил уверенность Медведев.

Ранее, как писал News.ru, министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что финансирование программы по борьбе с бедностью в 2020 году останется на уровне 7 млрд рублей. В проект уже включены 13 регионов.