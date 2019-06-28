Кабмин утвердил план реализации Стратегии развития морских портов в Каспийском бассейне.
Документ предусматривает строительство нового морского порта в Дагестане, развитие инфраструктуры, развитие портовых мощностей Каспийского региона, а также наращивание туристического потенциала региона, говорится на официальном
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин обсудил на совещании в Ахтубинске вопросы социально-экономического развития Астраханской области. Глава государства с сожалением посетовал на тот факт, что значительный объём транзита грузов в Каспийском регионе идёт в обход России.