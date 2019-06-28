Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщила, что отзывает одну из трёх заявок на основной маршрут газопровода, который должен был проходить в территориальных водах Дании. Соответствующее письмо получило Датское энергетическое агентство.

Nord Stream 2 AG ждала решения от правительства Дании два года. Было принято решение отозвать заявку, так как инвесторам и сотрудникам компании нужна законодательная определённость и защита правомерных ожиданий. Теперь...