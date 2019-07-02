В России будет проведена паспортизация земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий документ подписал вице-премьер Алексей Гордеев.
Он утвердил дорожную карту, предусматривающую создание брендов экологически чистой продукции и появление реестра земель, пригодных для органического земледелия, сообщает агентство
Ранее с инициативой об усилении контроля государства за состоянием земель сельхозназначения и проведение их паспортизации выступила «Опора России». По предложению организации каждый участок должен был получить паспорт с указанием информации об уровне плодородия и его изменении в процессе эксплуатации участка. Авторы законопроекта также указали на существующую в законодательстве возможность изъятия земли у собственника в случае, если он эксплуатировал участок с нарушениями, которые привели к значительному снижению плодородия почвы.
По словам Гордеева, введение отечественной «зелёной» маркировки соответствует лучшим мировым практикам и поможет в деле борьбы с фальсификатом.
Как ранее писал News.ru, руководители предприятий завалили полпредство президента в Уральском федеральном округе жалобами на то, что экологические протесты препятствуют работе и тормозят развитие экономики в регионах.