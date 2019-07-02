https://static.news.ru/photo/08c5b866-9cd1-11e9-8494-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

В России будет проведена паспортизация земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий документ подписал вице-премьер Алексей Гордеев.

Он утвердил дорожную карту, предусматривающую создание брендов экологически чистой продукции и появление реестра земель, пригодных для органического земледелия, сообщает агентство РБК .

Ранее с инициативой об усилении контроля государства за состоянием земель сельхозназначения и проведение их паспортизации выступила «Опора России». По предложению организации каждый участок должен был получить паспорт с указанием информации об уровне плодородия и его изменении в процессе эксплуатации участка. Авторы законопроекта также указали на существующую в законодательстве возможность изъятия земли у собственника в случае, если он эксплуатировал участок с нарушениями, которые привели к значительному снижению плодородия почвы.

По словам Гордеева, введение отечественной «зелёной» маркировки соответствует лучшим мировым практикам и поможет в деле борьбы с фальсификатом.

Как ранее писал News.ru, руководители предприятий завалили полпредство президента в Уральском федеральном округе жалобами на то, что экологические протесты препятствуют работе и тормозят развитие экономики в регионах.