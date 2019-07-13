Кабмин одобрил поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений. Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления «горизонтальных субсидий».
Теперь одни регионы и муниципалитеты могут софинансировать расходы других субъектов РФ и органов местного самоуправления, говорится в сообщении кабмина РФ.
Ранее российское правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребёнка. Деньги на малышей от полутора до трёх лет теперь будут начислять в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации, писал News.ru.