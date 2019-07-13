https://static.news.ru/photo/867c6580-a554-11e9-a57e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Кабмин одобрил поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений. Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления «горизонтальных субсидий».

Теперь одни регионы и муниципалитеты могут софинансировать расходы других субъектов РФ и органов местного самоуправления, говорится в сообщении кабмина РФ.

Ранее российское правительство одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребёнка. Деньги на малышей от полутора до трёх лет теперь будут начислять в размере прожиточного минимума ребёнка в субъекте Федерации, писал News.ru.