https://static.news.ru/photo/59c25690-a562-11e9-ad9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.

Согласно ему, юридическим лицам-резидентам будет позволено компенсировать иностранцам НДС при вывозе товаров за границу в рублях. Таким образом с его помощью устранят несоответствие между налоговым и валютным законодательствами России.

Кроме того, резидентам разрешат вносить или снимать наличную иностранную валюту в уполномоченных банках, если их счета открыты в Федеральном казначействе. Операции резидентов в зарубежных командировках начнут совершаться согласно нормам, также установленным новым законом.

Ранее News.ru писал о том, что кабмин одобрил поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений. Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления «горизонтальных субсидий».