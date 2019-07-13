Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
Согласно ему, юридическим лицам-резидентам будет позволено компенсировать иностранцам НДС при вывозе товаров за границу в рублях. Таким образом с его помощью устранят несоответствие между налоговым и валютным законодательствами России.
Кроме того, резидентам разрешат вносить или снимать наличную иностранную валюту в уполномоченных банках, если их счета открыты в Федеральном казначействе. Операции резидентов в зарубежных командировках начнут совершаться согласно нормам, также установленным новым законом.
Ранее News.ru писал о том, что кабмин одобрил поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений. Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления «горизонтальных субсидий».