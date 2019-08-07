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Правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.

Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства .

По его данным, цена газа для населения составит $178 (4640 гривен) за одну тысячу куб. м.

Ранее News.ru писал, что двое рабочих погибли при выполнении работ по откачке воды в канализационном люке на Таллинской улице в Москве. Причиной смерти послужило отравление газом.