Правительство одобрило первый участок ВСМ Москва — Казань

https://news.ru/storage/news/b2c2eb0df7d245a1f58f71e8cf10300e/b54fc794-b33d-460d-aa77-e6fe6a56b782_850.jpg Скоромаг Высоков/facebook.com

Правительство одобрило постройку первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Он свяжет столицу с Нижним Новгородом.

Как сообщает газета «Коммерсант», на проходившем 17 января совещании у вице-премьера Максима Акимова, было признано целесообразным приступить к строительству от города Железнодорожного Московской области до города Гороховца Владимирской области. Проведение совещания в аппарате вице-премьера изданию подтвердили, не уточнив подробности.

В ходе совещания было установлено, что реализация проекта обеспечивает плановую операционную безубыточность и владельца инфраструктуры и перевозчика в лице РЖД уже с третьего года эксплуатации и при консервативной оценке пассажиропотока. В связи с этим было предложено запланировать выделение бюджетных средств, предусмотренных на комплексный план модернизации инфраструктуры, а также продолжить работу над законопроектом, предусматривающим нулевую ставку налога на имущество для объектов ВСМ.

По оценке РЖД, на магистраль придётся до 40% всего пассажиропотока между Москвой и Нижним Новгородом. Новая линия предполагает семь остановок от Москвы до Нижнего Новгорода: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. Время следования поездов по маршруту должно составить 2 часа 31 минуту.

Как ранее сообщал News.ru, в РФ начали продавать билеты по специальному невозвратному тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения. Стоимость невозвратных билетов дешевле обычных на 5−20% в зависимости от поезда и периода совершения поездки.