USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Правительство обязало госкомпании перейти на ПО из РФ

Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Перейти на использование отечественного ПО в ближайшие годы потребовало российское правительство от крупнейших госкомпаний. Директива распространяется на «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, «Первый канал», «Роснано», ВТБ и другие.

Речь идёт о любом софте: операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и так далее. Компании сами должны определить, насколько глубоко они хотят «импортозаместиться», пишет «Коммерсант».

«Но в любом случае к 2022 году больше половины ПО в этих компаниях должно быть российским», — пояснил директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух.  

Ранее News.ru писал о том, что президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что антироссийские санкции западных государств не только подняли российскую экономику на новый уровень, но и нанесли стране немалый урон.


#СОФТ #госкомпания
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 16:16, 14 декабря 2018
Львовские программисты похитили данные госучреждений
экономика 19:55, 6 ноября 2018
Импортозамещение ударило по МС-21
экономика 14:49, 25 сентября 2018
Татарстан получит 764,5 млн рублей на импортозамещение
Лента новостей
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
Другие новости
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top