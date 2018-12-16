Правительство обязало госкомпании перейти на ПО из РФ

https://news.ru/storage/news/01d9948a03fbaabe5e3f909e8a00990e/d441a5ef-f739-4bf7-84e2-b031abf6a47a_850.jpg Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

Перейти на использование отечественного ПО в ближайшие годы потребовало российское правительство от крупнейших госкомпаний. Директива распространяется на «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, «Первый канал», «Роснано», ВТБ и другие.

Речь идёт о любом софте: операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и так далее. Компании сами должны определить, насколько глубоко они хотят «импортозаместиться», пишет «Коммерсант».

«Но в любом случае к 2022 году больше половины ПО в этих компаниях должно быть российским», — пояснил директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух.

Ранее News.ru писал о том, что президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что антироссийские санкции западных государств не только подняли российскую экономику на новый уровень, но и нанесли стране немалый урон.