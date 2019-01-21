Семьям военных разрешат иметь по две квартиры

https://news.ru/storage/news/f0522303fa936aba4c507aa3bf0fc2b1/f98a850c-94a5-4ea1-bdda-66ed8bce07e7_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий закон «О статусе военнослужащих». Согласно предложенным поправкам, стать участниками военно-ипотечной программы смогут оба супруга, носящих погоны, что прежде было запрещено.

Исправить юридическую коллизию кабинет министров заставило решение Конституционного суда РФ. Контролирующий орган указал на правовое несоответствие норм предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам ещё в июле 2018 года, сообщает «Российская газета».

Согласно новому законопроекту, военные, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не потеряют право на получение собственного жилья, даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с её помощью могут купить квартиру.

По данным ФГКУ «Росвоенипотека», к 2018 году участниками военно-ипотечной программы стали более 437 военнослужащих различных силовых ведомств страны. Почти половина из них за счёт ипотеки уже приобрела собственное жильё.

Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих. Изменения коснулись выдачи и погашения целевых жилищных займов. В связи со снижением процентной ставки условия кредитования военнослужащих будут улучшены.