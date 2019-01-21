USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,549.99 $
МОСКВА-4°C01:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Семьям военных разрешат иметь по две квартиры

Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий закон «О статусе военнослужащих». Согласно предложенным поправкам, стать участниками военно-ипотечной программы смогут оба супруга, носящих погоны, что прежде было запрещено.

Исправить юридическую коллизию кабинет министров заставило решение Конституционного суда РФ. Контролирующий орган указал на правовое несоответствие норм предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и контрактникам ещё в июле 2018 года, сообщает «Российская газета».

Согласно новому законопроекту, военные, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не потеряют право на получение собственного жилья, даже если их супруги являются участниками военно-ипотечной программы и с её помощью могут купить квартиру.

По данным ФГКУ «Росвоенипотека», к 2018 году участниками военно-ипотечной программы стали более 437 военнослужащих различных силовых ведомств страны. Почти половина из них за счёт ипотеки уже приобрела собственное жильё.

Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих. Изменения коснулись выдачи и погашения целевых жилищных займов. В связи со снижением процентной ставки условия кредитования военнослужащих будут улучшены.


#военные #законопроект #правительство #ипотека
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
общество
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями


читайте также
Почти 30 тыс. россиян с трудом платят кредиты на покупку жилья
экономика 08:07, 14 января 2019
Ипотека становится безнадёжной
Почти 30 тыс. россиян с трудом платят кредиты на покупку жилья
Средний платёж по таким кредитам достиг рекорда
экономика 18:37, 27 декабря 2018
Ипотека «съедает» более 72% дохода россиян
Средний платёж по таким кредитам достиг рекорда
Октябрь стал для неё вторым худшим месяцем по темпам роста
экономика 14:34, 26 ноября 2018
Ипотека растеряла эффект низкой базы
Октябрь стал для неё вторым худшим месяцем по темпам роста
Лента новостей
общество 01:09
«Аллею позора» открыли под Саратовом у мусорного оператора
в мире 01:06
Полицейский помог провезти в Латвию две тонны кокаина
общество 00:25
Жертв Холокоста вспоминают в России
экономика 00:25
Бизнесмены получат льготы за крупные инвестиции
происшествия 23:53
Цех горит в Москве на Волгоградском проспекте
Другие новости
экономика 00:25
Бизнесмены получат льготы за крупные инвестиции
экономика 18:37
Россияне пытаются экономить, но тратят всё больше
экономика 14:35
Продавцы квартир заработали на москвичах более триллиона
экономика 05:54
«Газпром» и Грузия близки к подписанию нового контракта
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top