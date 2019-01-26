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Правительство готово продлить заморозку цен на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак Ministry of Energy Russia/Globallookpress.com/Global Look Press

Вице-премьер Дмитрий Козак

экономика [ версия для печати ]

Вице-премьер России Дмитрий Козак опроверг сообщения СМИ о том, что правительство якобы отказалось от заморозки цен на топливо. По его словам, кабмин готов заключить с нефтяниками новое соглашение.

По словам Козака, всё будет зависеть от того, как покажет себя на практике налоговый манёвр. Если положительных результатов не будет до конца марта, правительство либо усовершенствует механизм, либо заключит с нефтяными компаниями новое соглашении о сдерживании цен, заявил Козак в интервью «Интерфаксу».

Как писал News.ru, бензин в России продолжает дорожать. В период с 14 по 20 января потребительские цены выросли на 0,1%. Наибольший рост (на один процент и более) отмечался в Ярославле, Кургане, Челябинске, Кемерово и Томске. А вот стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне. 


#бензин #цены #россия #правительство #заморозка
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