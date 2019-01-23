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Правительство готовит к приватизации ряд госкомпаний

Максим Орешкин Сергей Булкин/News.ru

Максим Орешкин

экономика [ версия для печати ]

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство в закрытом режиме готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.

«Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведём переговоры», — цитирует ТАСС Орешкина.

Он сообщил, что есть «целый ряд активов», которые позитивно скажутся на российской экономике, если туда поступят дополнительные средства. Он отметил, что работа ведётся в том числе и с иностранными инвесторами.

Ранее News.ru писал, что отставка руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрия Пристанскова может оказаться не единственным серьёзным изменением в судьбе ведомства. Весьма вероятным становится переподчинение агентства другому ведомству. Росимущество из ведения Минэкономики могут передать Федеральному казначейству. Решение по данному вопросу пока не принято, а дискуссия о возможном переподчинении агентства будет вестись уже после Нового года.


#правительство #максиморешкин
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