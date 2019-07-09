Ясно, что беспрецедентное по хамству заявление телеведущего Габунии возмутило нашу общественность и политический класс не само по себе. Не менее показательна и реакция грузинских официальных лиц на откровенную провокацию — вызов Габунии осудили, но скромно так, через Twitter. Никаких публичных заявлений. Всё камерно.

Не удивительно, что наши парламентарии требуют возврата к прежним санкциям против недружественной страны, вновь запретив к нам экспорт грузинского вина и минералки. Вот тут наши либералы, сторонники справедливых санкций исключительно против России, возбудились и заявили, что фирма по разливу «Боржоми» принадлежит российскому бизнесу — «Альфа-Групп».

А потому Кремль, мол, в своём репертуаре стреляет себе в ногу. Под предлогом ситуации в Грузии наказывает свой же бизнес. Вопрос, конечно, интересный. Тем более что мы прекрасно знаем, что крупные компании становятся во всё большей степени глобальными, наднациональными. А наши компании — тем более, ведь в своей основной массе они управляются из офшоров, уходя от значительной части налогов, в первую очередь на дивиденды.

Максим Блинов/РИА Новости

Вот вам пример. Помните, как на Украине стали громить отделения российских банков, подвергая набегам и разграблению офисы Сбербанка и ВТБ? Именно потому, что они являются российскими государственными банками. Одновременно в Незалежной стал распространяться документ, в котором говорилось следующее: основным владельцем Альфа-Банка является давно живущий в Западной Европе гражданин Израиля Фридман. Подтекст документа был очевиден: мол, этот банк к России не имеет никакого отношения, а потому нападать на него нельзя. Это к вопросу о том, в какой степени фирмой, разливающей грузинскую минералку, владеет именно российский бизнес.

Впрочем, контроль за источниками минералки формально российским бизнесом не страхуют наши прилавки от контрафакта. А ведь именно этот момент несколько лет назад и явился предлогом для того, чтобы поток сомнительной воды был перекрыт. К примеру, из-за проблемы с потоком подделок для «Боржоми» был закрыт рынок Латвии.

А ведь завтра можно и грузинские винные заводы срочно «отдать» под управление формально российских фирм, зарегистрированных от Финляндии до Швейцарии, и заявлять, что санкции навредят России больше, чем Грузии.