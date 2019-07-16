https://static.news.ru/photo/e6b272ca-a7d2-11e9-976e-fa163e074e61_1024.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский бюджет дополнительно получил 650 млрд рублей после повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Такие данные озвучил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

В интервью газете « Московский комсомолец » чиновник пояснил, что деньги от НДС в основном направляются на стимулирование роста экономики РФ.

Увеличение НДС дало бюджету 650 млрд рублей, или приблизительно 0,6% ВВП. Эти деньги, как уже говорилось, мы перераспределяем через бюджет на задачи, которые дадут стимулы для роста, — заявил Силуанов.

Драйверами экономического роста, по словам главы Минфина, должны стать инвестиции в цифровизацию, транспортную инфраструктуру, в увеличение производительности труда, малый и средний бизнес, экспорт.

Кроме того, инфляционный эффект от увеличения НДС оказался куда менее значимым, чем мы ожидали. Это значит, что и стоимость кредитных ресурсов быстрее начала снижаться, — отметил вице-премьер.

По его словам, к 2024 году планируется достичь темпы роста экономики России не ниже среднемировых, которые на сегодняшний день составляют 3,3%.

Как ранее писал News.ru, ВВП Китая вырос по итогам II квартала 2019 года на 6,2% в годовом выражении. Такие данные опубликовало государственное статистическое бюро КНР.